2020/12/12 | 09:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت الولايات المتحدة الجمعة تصريحاً طارئاً للقاح فايزر/بايونتيك لعلاج الإصابات بكوفيد-19، حسب ما اعلنت المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ “في أقل من 24 ساعة” في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأمريكية على لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال ترامب على تويتر: “بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات” البلاد، مضيفاً “أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة”.

وأضاف الرئيس الجمهوري أن “الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً”.



وتابع “نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها”.

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الجمعة أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقّعاً بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال، لكنّ ترامب غرّد صباح الجمعة أنّ هذه الهيئة “سلحفاة بطيئة كبيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بايونتيك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بايونتيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).