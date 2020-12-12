2020/12/12 | 09:13 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 ديسمبر 2020 | 08:49 صباحاً | عدد القراءات : 26

ايران..



تنفيذ حكم الاعدام بحق "روح الله زم"

أفادت وكالة فارس الإيرانية للانباء ان

حكم الإعدام نفذ فجر اليوم السبت بحق "روح الله زم" احد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الاسلامية ورئيس موقع التلغرام "آمد نيوز" والموجه لاعمال الشغب التي وقعت قبل 3 اعوام في ايران.

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