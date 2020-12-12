2020/12/12 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

قررت شركة “أبل” الأمريكية التخلص من واحد من التطبيقات الرئيسية لهاتف “آيفون”.

ستتخلص “أبل” من تطبيق “ميوزيك ميموز”، وهو عبارة عن برنامج تسجيل مجاني طرحته الشركة الأمريكية على أجهزتها في عام 2016.

وكان الهدف الرئيسي من التطبيق جعله بديلا أكثر اعتمادا عليه في المذكرات الصوتية المصممة لاحتياجات الموسيقيين، وجاء مزودا بميزات مفيدة مثل “الموالف المضمّن”، كما أنه لا يقوم بضغط الملفات الصوتية بالطريقة التي يقوم بها تطبيق “فويس ميموز” الخاص بتسجيل الملاحظات الصوتية، مما جعله مثاليا في تسجيل مقتطفات من الأغاني بسرعة وسهولة عندما يشعر الموسيقي بإلهام ما بشأن لحن أو أغنية جديدة.

وبدءا من شهر مارس/ آذار 2021، لن يتمكن مستخدمو هواتف “آيفون” من تحميل تطبيق “ميوزيك ميموز”، إذا لم يكن موجودا بالفعل في سجل الشراء الخاص بهم على متجر “أبل” للتطبيقات.

ولم تذكر شركة “أبل” سبب إغلاقها التطبيق، ولكن السبب المحتمل هو عدم استفادة الكثيرين منه، كما يشير موقع “9 تو 5 ماك”.

وتنصح “أبل” مستخدمي هواتف “آيفون” حاليا بالعودة إلى تطبيق “فويس ميموز”، بعد إغلاقها تطبيق “ميوزيك ميموز”.

وكانت شركة “أبل” قامت الأسبوع الحالي بتحديث تطبيق “ميوزيك ميموز” إلى الإصدار (1.0.7)، وهي أول مرة يتم فيها تحديثه منذ أكثر من عام، ولكن بغرض تسهيل إيقاف تشغيله في مارس 2021.

وعند فتح التطبيق عقب تحديثه، سيظهر إشعار يسأل صاحب “آيفون” إن كان يرغب في تصدير تسجيلاته إلى تطبيق “فويس ميموز” الخاص بالملاحظات الصوتية، وفي حالة رفضه سيظهر له الإشعار من جديد بعد مرور أسبوع، وتتوافر جميع التسجيلات في مجلد بعنوان “مذكرات الموسيقى”، لكن شريطة أن يكون نظام تشغيل “آي أو إس 14” مثبتا على الهاتف.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تتخلص من أحد تطبيقات “آيفون” الأساسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تتخلص من أحد تطبيقات “آيفون” الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).