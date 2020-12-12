ترامب: المحكمة العليا خذلتنا

2020/12/12 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحكمة العليا خذلته ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة، معيدا القول إن الانتخابات مزورة وإنه سيواصل العمل على مكافحة ذلك.

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