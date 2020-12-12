انطلاق مرحلة جديدة من عملية الوعد الصادق في البصرة

2020/12/12 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، مباشرتها بتنفيذ المرحلة الثالثة من الصفحة الرابعة لعملية الوعد الصادق في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (12 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة ".

واضاف البيان أن "المحور الجنوبي كان بمشاركة قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة قيادة عمليات البصرة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي، وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

وأشار البيان إلى أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

A.Sh

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