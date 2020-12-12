النفط: آلية الدفع المسبق ستساهم في تجاوز الازمة الاقتصادية للبلاد

2020/12/12 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير النفط، احسان عبد الجبار، ان آلية الدفع المسبق لبيع النفط ستساهم في تجاوز الأزمة المالية، مشيرا الى حصول العراق على عروض ممتازة من قبل الشركات العالمية.

وقال عبد الجبار في لقاء متلفز، إنه "تم تطبيق آلية الدفع المسبق للنفط لتجاوز الازمة المالية، وستكون هذه الآلية هي الأولى والأخيرة"، مبيناً أن "الشركات العالمية مهتمة بالدفع المسبق والعروض التي وردت ممتازة".

واضاف أن "استراتيجية مجموعة اوبك بلس هي لمصلحة جميع الدول الاعضاء"، مؤكدا أن "تعويضات فائض الانتاج ستطغى على حصتنا باتفاق اوبك بلس بعد تعديله".

ولفت الى أن "جائحة كورونا غيرت استراتيجيات النفط والغاز في العالم"، مشيرا الى أن "تحديات التمويل المالي والجائحة دفعتنا لتغيير مستهدفات السعة الانتاجية".

ونوه الى أن "حجم مشروع المياه المحلاة (مشروع ماء البحر) قيد المراجعة بسبب تغير استراتيجية القدرات الانتاجية".

واكد أن "قدرة المنشآت التصديرية ستصل الى 6 ملايين ب/ي بحلول 2023، ونستهدف مستويات انتاج 8 ملايين ب/ي في 2027"، محذرا من انه "قد نواجه مشكلة بانتاج الكهرباء في فصل الصيف مع تراجع انتاج الغاز المصاحب، ولكننا سنزيد من استخدام الوقود الثقيل كبديل عن الغاز لتوفير الكهرباء في فصل الصيف".

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