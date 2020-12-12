2020/12/12 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع في محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).