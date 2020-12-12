إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تجيز استخدام لقاح “فايزر” ضد كورونا

2020/12/12 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنها أجازت استخدام لقاح شركة “فايزر” ضد “كوفيد-19″، يوم الجمعة ، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام.

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تجيز استخدام لقاح ترامب يعلن عن انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني “بيونتيك”، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95% في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر.



ومن المتوقع أن تكون الأولوية في التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية، خلال أول جولة من اللقاح، والتي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح “فايزر/بيونتيك” لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الماضي.انتهى 25

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