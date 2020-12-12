الليمون والنحافة.. دراسة تكشف

2020/12/12 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يثني خبراء الصحة على منافع الليمون منذ فترة طويلة، لكن دراسة بريطانية حديثة، كشفت أن رائحة هذه الثمرة تمنحنا شعورا فريدا تجاه أجسامنا، على نحو لم نتوقعه من ذي قبل، أي أنها تحدث "مفعولا نفسيا" أيضا.

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