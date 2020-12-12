ترامب يتفادى

2020/12/12 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون لتمديد لمدة أسبوع واحد للتمويل الاتحادي المنتهي لتفادي إغلاق الحكومة وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف آثار كوفيد-19 ومشروع قانون للإنفاق الشامل.

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