تعرف على مباريات اليوم من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم

2020/12/12 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الاسبوع الثامن من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة اربع مباريات في بغداد والمحافظات.

وفي ما يلي مباريات اليوم السبت

الدوري العراقي الممتاز

14:00 الديوانية x القوة الجوية14:00 النفط x السماوة16:15 الميناء x الكرخ18:30 الطلبة x نفط الوسط

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