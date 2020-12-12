2020/12/12 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

279 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت دائرة العلاقات العامة لمكتب المدعي العام في طهران، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض، روح الله زم.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن الدائرة قولها اليوم، (12 كانون الاول 2020) أنه "تم تنفيذ حكم الاعدام بحق روح الله زم، بتهم الفساد في الأرض".

وأدان القضاء الايراني، زم، بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

وكشف تقرير سابق للـ "بي بي سي" ، اسرار "المصيدة" التي اوقع بها الحرس الثوري الايراني "روح الله"، فور وصوله الى مطار بغداد الدولي.

واوضح التقرير، أن عملية الاستقطاب تمت عبر اشخاص تواصلوا مع "روح الله"، بحجة رغبة المرجع الديني علي السيستاني استعداده لمقابلة المعارض الايراني ومساعدته في جمع 30 مليون دولار، لإنشاء محطة تلفزيونية.

وبحسب التقرير، فقد فند مكتب المرجع هذه المعلومات واكد ان لا علاقة لاية الله السيستاني أو أي من مقلديه أو مكتبه بزيارة روح الله إلى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تنفذ حكم الاعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تنفذ حكم الاعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).