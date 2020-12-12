رئاسة البرلمان تحذر من تاخير الرواتب بسبب موزانة 2021

2020/12/12 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، السبت، التحذير من تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، مؤكدا أن ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.

وقال الحداد في تصريح للصحيفة الرسمية إن “البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها”.

واضاف، أن “تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد”.

وأكد، أن “ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”.

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