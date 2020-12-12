2020/12/12 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن إعدام السلطات الايرانية لروح الله) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن إعدام السلطات الايرانية لروح الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).