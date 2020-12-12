2020/12/12 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يشيد خبراء الصحة على منافع الليمون منذ فترة طويلة، لكن دراسة بريطانية حديثة، كشفت أن رائحة هذه الثمرة تمنحنا شعورا فريدا تجاه أجسامنا، على نحو لم نتوقعه من قبل، أي أنها تحدث "مفعولا نفسيا" أيضا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "فاكهة الليمون تجعلنا نشعر بأجسامنا، على نحو أفضل، فنحسن بأننا أخف وزنا، أو أكثر رشاقة".

وهذا الأمر لا يعني أن رائحة الليمون تحدث تغييرا فعليا في وزن الجسم، وإنما تؤثر فقط على شعورنا بـ"كتلتنا" أو جسمنا.

وأجريت الدراسة في جامعة "سا****" البريطانية، لأجل رصد شعور الناس بأجسامهم، عندما يشتمون روائح مختلفة.

في المقابل، كشفت الدراسة أن "الشخص الذي يشم رائحة الفانيلا يشعر بأنه جسمه صار أثقل".

وتقول جيادا بريانزا، وهي الباحثة المشرفة على هذه الدراسة، "ما كشفته هذه الدراسة أن حاسة الشم قد تؤثر على الصورة القائمة في ذهننا حول جسمنا، كما قد تؤثر أيضا على إحساسنا وشعورنا تجاهه".

وأضافت أنه "في حال كنت ثمة إمكانية لإحداث هذا التأثير من خلال التكنولوجيا، فإن ذلك سيساعد على تطوير علاجات جديدة لمن يعانون اضطرابات بسبب أفكارهم وتصوراتهم حول أجسامهم".

وأضافت أن "هذا الأمر قد يساعد أيضا على عملية تطوير ملابس متفاعلة تكنولوجيا من أجل زيادة ثقة الناس في أنفسهم، أو ضبط تمثلهم تجاه الجسم، عندما يكون سلبيا".

"سكاي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف ’علاقة غريبة’ بين الليمون والنحافة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف ’علاقة غريبة’ بين الليمون والنحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).