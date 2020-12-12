أربع مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم

2020/12/12 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

تنطلق اليوم السبت، منافسات الاسبوع الثامن من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال عضو لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية شهاب أحمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، تنطلق اليوم بإقامة اربع مباريات”.

واوضح أن “الديوانية سيواجه القوة الجوية على ملعب الادارة المحلية، فيما يلاقي فريق النفط ضيفه السماوة على ملعب الشعب الدولي”.

واضاف أن “الميناء سيلاعب الكرخ على ملعب البصرة الدولي، فيما يلاقي فريق الطلبة ضيفه نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي”.

يذكر ان المباريات ستقام في الثانية ظهراً والرابعة والربع عصراً والسادسة والنصف مساءً.



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