أبو العلاء المعري بين اللزوميات ورسالة الغفران - زهير الخويلدي

2020/12/12 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " أرى الأشياء ليس لها ثبات"يعتبر أبو العلاء المعري الشاعر الأبرز بعد المتنبي في الفترة القديمة التي شهدت فيها الثقافة العربية تطورا ملحوظا وثورة شاملة على الموروث وتسلحت فيها بإرادة صلبة نحو الإقلاع والتجديد بغية الإضافة والابداع.لقد ولد بمعرة النعمان بأدلب في سوريا سنة 973 وعاش هناك ومكث في الشام الى أن توفي عام 1057 واشتغل بالشعر والدب والنحو وزاد عليها بالتفكير وابداع الرأي في السياسة و ......





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