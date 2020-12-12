(كورونا) شأن سياسي - حسن مدن

2020/12/12 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن منذ بداية تفشيه وبلوغه ذرى مخيفة، تحوّل وباء «كورونا» إلى موضوع سياسي بامتياز، على الرغم من أنه كوباء، وعلى خطورته، وسرعة انتقاله كان يجب أن يُحصر في الخانة الطبية العلمية.لم يحدث هذا.



تقاذفت الدول الاتهامات حول مصدر الوباء وسببه، مع أنها لم تقدم حتى اللحظة، حججاً مقنعة تُظهر كيف نشأ الفيروس، وأين بالضبط، خاصة مع تردد أنباء في الفترة الأخيرة، عن معطيات تُظهر أن بلداناً أوروبية عرفته، قبل أن ......





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