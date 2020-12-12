اليوم..اربع مباريات بمنافسات دوري الكرة الممتاز

2020/12/12 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة للدوري الكروي الممتاز على ملاعب بغداد والمحافظات العراقية.

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