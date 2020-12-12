تسجيل 12 اصابة بكورونا بين الطلبة والتلاميذ في النجف الاشرف

2020/12/12 | 09:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / النجف ..

كشفت دائرة صحة النجف الاشرف عن تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا بين الطلبة والتلاميذ منذ انطلاق العام الدراسي ولغاية الان.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ/المعلومة/ ان “الفرق الصحية رصدت 12 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا الطلبة والتلاميذ في مدارس المحافظة منذ انطلاق العام الدراسي، بالاضافة الى تسجيل اصابة واحدة بين صفوف الهيئات التدريسية”.

واضاف الحميداوي ان “المدراس التي سجلت فيها الاصابات بلغت 6 مدراس في عموم المحافظة، فيما اتخذت الاجراءات الصحية فيها للحد من انتشار الفيروس”.

هذا وكانت وزارة التربية وبناء على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت بدأ العام الدراسي في الـ29 من تشرين الثاني الماضي على ان يكون معدل الدوام للمدرسة الواحدة كحد اعلى 200 طالب يومياً يوزعون بين 10 الى 12 قاعة دراسية بحسب جدول معد لذلك.انتهى 25

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