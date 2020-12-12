2020/12/12 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين ان التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في اقليم كردستان.

وقال شمس الدين في بيان ان “متظاهري السليمانية لا يمثلون الا انفسهم،اذ ليس لديهم اية قيادة سياسية كما يدعي البعض، ولا يرغبون بان يمثلهم اي حزب مهما كان توجهه”، مشيراً الى أنهم “يرغبون من خلال تظاهراتهم هذه اسقاط النظام السياسي الحالي في الاقليم والمجئ بنظام قائم على الديمقراطية والاهتمام بالشعب بعيداً عن سياسة تكميم الافواه والسجون السرية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات المثيرة للجدل”.

واضاف ان “المتظاهرين يرغبون بان تتحرك بغداد تجاه محاسبة مسؤولي اقليم كردستان عن ملفي النفط والمنافذ الحدودية، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما يحصل من انتهاكات لحقوق الانسان في الاقليم تجاه المنتقدين لسياسة السلطة هناك والمتظاهرين على حد سواء، ويكفي سكوتها واهمالها ازاء مايحصل هناك على مدى السنوات الـ17 الماضية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تظاهرات السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تظاهرات السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).