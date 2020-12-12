خلال يومين.. ارسال 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان

2020/12/12 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، عقد اجتماع “جيد للغاية” مع وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار إلى الإقليم في غضون اليومين المقبلين.

وقال العيساوي في تصريح صحفي، إن “الاجتماع كان إيجابياً جداً وصريحاً، وكل الأطراف تسعى لمعالجة الخلافات بشرط التزام الجميع”.

وأشار العيساوي إلى “التباحث مع الحكومة العراقية بهذا الموضوع، حيث وافقت على صرف مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان”، مبيناً أن المبلغ سيُصرف “غداً السبت أو بعد غد الأحد”.

‏واجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، أمس الخميس، مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب العراقي للتباحث مع حكومة إقليم كوردستان بشأن المشاكل بين الجانبين، حيث جرى بحث أسباب المشاكل العالقة “بصورة شفافة وصريحة، مع التأكيد على ضرورة حلها لمراعاة المصلحة العامة لمواطني إقليم كوردستان والعراق”، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.

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