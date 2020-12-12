نينوى تقدر حاجتها الى 15 مليار دولار لاعادة الاعمار

2020/12/12 | 10:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة نينوى، السبت، عن حاجتها الى 15 مليار دولار كتخصيصات مالية لاعادة الاعمار.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخبراء قدروا قيمة الدمار الذي تسببت به عصابات “ داعش” الارهابية خلال سيطرتها الاثمة على المحافظة بـ 15 مليار دولار، ما يتطلب الكثير من التعاون على المستوى المحلي والدولي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة”.

وأضاف الجبوري، أن “ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النازحين سيسهل عودتهم”، عادا “نينوى من افضل المحافظات امنيا على مستوى البلاد”.



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