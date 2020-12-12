2020/12/12 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).