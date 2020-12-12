ابتكار درون يعترض نظائره المعادية

2020/12/12 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..وصفت صحيفة The National Interest الأمريكية تكنولوجيا اعتراض الدرونات صغيرة الحجم باستخدام شبكات خاصة بأنها غير مسبوقة.والمقصود بالأمر هو درون “كارنيفورا” الصغير بوزن 40 كيلوغراما يرمي بشبكة خاصة توضع في قسمه الخلفي.



وبإمكان الدرون ضبط قوة شد سلك الشبكة وطوله حسب طول وقطر الدرون المراد اصطياده.ويحلق “كارنيفورا” بسرعة 150 كيلومترا في الساعة ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 15 ساعة.



ولا يعتمد الدرون الصياد على أجهزة الملاحة الفضائية.



لذلك بمقدوره تفادي محطات الحرب الإلكترونية المعادية .وقال كاتب المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، كريس أوبورن، إن التكنولوجيا الواعدة التي اخترعها المهندسون الروس تسمح بعدم إلحاق أضرار بالدرون المعادي المستولى عليه ونقله جوا بسلامة فوق الحد الأمامي إلى مواقع القوات الصديقة.

وأضاف أن درون الاعتراض قد يكون مفيدا في حال يصعب على محطات الحرب الإلكترونية الصديقة التشويش على الدرونات المعادية التي تحلق اعتمادا على برامج ذاتية القيادة ولا تعتمد الملاحة الفضائية والاتصالات بمراكز القيادة البعيدة.يذكر أن درون “كارنيفورا” يمكن أن يستخدم كذلك كدرون ضارب ويسلح بقذائف شديدة الانفجار وقنابل جوية من العيار الخفيف.انتهى / 25م

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