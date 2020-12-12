كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الفيروس

2020/12/12 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

اقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وسط استمرار أمد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 950 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 41736.

ويمثل هذا الرقم أكبر عدد إصابات يومية في البلاد منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير، عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد، مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 578 حالة، بزيادة قدرها 6 حالات وفاة عن يوم أمس.

ووصل عدد المرضى في حالات خطيرة أو حرجة إلى 179 مريضا، بزيادة قدرها 10 مرضى عن يوم أمس.

المصدر: روسيا اليوم

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