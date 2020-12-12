بسبب القمع الصيني.. نائب سابق في هونغ كونغ يطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة

2020/12/12 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التوقعات بازدياد اللجوء عقب فرض الصين قانون الأمن القومي في يونيو الماضي، وصل النائب السابق سيكتوس ليونغ إلى الولايات المتحدة ساعياً إلى الحصول على اللجوء والدعم للنشطاء الذين يريدون مغادرة إقليم هونغ كونغ.

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