رئاسة البرلمان تحذر: تعطيل موازنة 2021 سيؤخّر الرواتب

2020/12/12 | 10:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذّر نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، السبت، من تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، بينما اكد ان ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.وقال الحداد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها».واضاف ان «تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد»، مشيرا الى ان «ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة».وكان عضو مجلس النواب مضر الكروي حذر في وقت سابق من أن ازمة العراق المالية هي بداية تسونامي اقتصادي ربما يذهب بنا للمجهول في ظل التعقيدات.



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