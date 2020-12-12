الكاظمي يعد بالعمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات شعب إقليم كردستان وكل مدن العراق

2020/12/12 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالعمل بجدية على الاستجابة لاستحقاقات شعب إقليم كوردستان، إثر التظاهرات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام.وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: “أتفاعل بعمق مع معاناة أهلنا في إقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية … Readmore

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