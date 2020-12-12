2020/12/12 | 10:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة بداية تشدد: ضرورة الحفاظ على مكتسبات النصر وإنجاز التحرير الاراضي العراقية من "داعش"

شددت حركة بداية، اليوم السبت، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات النصر وإنجاز التحرير الاراضي العراقية من "داعش".

وقالت الحركة في بيان لها، انه "في العاشر من كانون الأول يستذكر العراقيون بفخر واعتزاز ذكرى الانتصار المُظفر على العصابات الإرهابية، وتحرير الأرض من دنسها وتخليص الكرامة والعرض من سطوتها الظلامية الرجعية".

وبينت ان "هذه الذكرى العزيزة التي نستحضر بها عظيم التضحيات التي قدمها أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بصنوفها المختلفة، توجب على الجميع الحفاظ على مكتسبات النصر وإنجاز التحرير وقيمة الدماء الغالية التي ارتوت بها أرض الوطن".

وأضافت ان "الوحدة الاجتماعية العملية وصون هيبة المؤسسة الأمنية وكبح جماح أي دعوة من شأنها بث الفرقة والإرجاف والالتفاف حول القوى الوطنية المخلصة ، تمثل خطوات مرحلية واجبة التحقيق في ظل ما يشهده العراق من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية".

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