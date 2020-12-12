القبض على ارهابي في كركوك عمل بصفة اعلامي لدى داعش

2020/12/12 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على ارهابي يعمل بصفة اعلامي لدى تنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك المطلوب وفق احكام المادة ٤ أرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي والذي عمل بمايسمى ديوان الاعلام بداعش بصفة اعلامي”.

وأضاف البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعتراف ببث الاصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى اسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين”.

وتابع أنه “اشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع امرلي ،وضبط بحوزته فلاش ميموري محمل علية مقاطع فيديوية واصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين العزل وبندقيتين كلاشنكوف مع مخازن عتاد مملؤة اعطيت له من قبل الارهابيين عند مبايعتة لهم ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.



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