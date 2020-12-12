2020/12/12 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "التايمز" أن الحكومة البريطانية ستعلن عن خطط لقانون جديد الأسبوع المقبل سيفرض على شركات التواصل الاجتماعي الالتزام بالحياد ويمنعها من حذف التعليقات "بشكل تعسفي" لمجرد أنها مثيرة للجدل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تتجه لتنظيم حذف شركات التواصل لمحتوى الجمهور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تتجه لتنظيم حذف شركات التواصل لمحتوى الجمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).