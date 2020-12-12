اجتماع مهم في بغداد لحسم الملفات المالية العالقة

2020/12/12 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد في العاصمة بغداد، اليوم السبت، اجتماع مهم لحسم ملف الاستحقاقات المالية لاقليم كوردستان.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اجتماعا مهما سيعقد في العاصمة بغداد بمشاركة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية في الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش ملف المستحقات المالية لاقليم كوردستان وحسم المشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واشار الى ان الحوارات مستمرة بين وفد اقليم كوردستان والمسؤولين في الحكومة الاتحاية للوصول الى اتفاق نهائي حول مستحقات اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واوضح: اتصور بان اليوم سيشهد التوصل الى اتفاق نهائي لمعالجة الملفات المالية العالقة لان مجلس الوزراء الاتحادي لديه اجتماع اليوم للتصويت على موازنة العام 2021، ويجب حسم الملفات قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء.

PUKmedia خاص

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