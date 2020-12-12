2020/12/12 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران نفذت حكم الإعدام السبت بحق الصحفي المعارض روح الله زم الذي كان يعيش في المنفى في فرنسا وشارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.وقال التلفزيون إن زم “المعادي للثورة” أعدم شنقاً صباح بعد تثبيت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن إعدام الصحفي المعارض روح الله زم بتهمة التجسس لدول معادية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن إعدام الصحفي المعارض روح الله زم بتهمة التجسس لدول معادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).