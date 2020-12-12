2020/12/12 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي العراق العظيم أرض وحجارة ..



من يرفع اسمه وتاريخه ويدخله في سجل الخلود والمجد ..



هم رجاله الساكنين فيه ويكونون أبناء شعبه من مختلف الطوائف والأجندة القومية والدينية ؟ ولابد لهذا الوطن والشعب من دولة ترعى مصالحه وتبسط الأمان والاستقرار والعمل والحياة الرغيدة لشعبه وتكون سلطة الحكم مكونة لهذه الأجندة والطوائف المختلفة بطريقة مشتركة للحكم وإذا كان المسؤول الأول على رأس هذه الدولة من أحد الطوائف والأجن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).