اثناء عملهما.. مصرع عاملي بلدية بحادث سير في كربلاء

2020/12/12 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} افادت مصادر محلية في محافظة كربلاء، السبت، بمصرع عاملي بلدية بحادث سير في كربلاء اثناء عملهما.

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