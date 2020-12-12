القبض على 13 مطلوبا ومصادرة اسلحة مختلفة في البصرة

2020/12/12 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم السبت، إلقاء القبض على عدد 13 من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض فضلا عن مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.

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