2020/12/12 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، عقد اجتماع “جيد للغاية” مع وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار إلى الإقليم في غضون اليومين المقبلين.‏واجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: سيتم صرف مبلغ 320 مليار دينار الى إقليم كردستان في غضون اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: سيتم صرف مبلغ 320 مليار دينار الى إقليم كردستان في غضون اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).