ديربي العاصمة الإسبانية اليوم.. التوقيت والقناة الناقلة

2020/12/12 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يلتقي اليوم السبت فريقا العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة رقم 13 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد يدخل اللقاء محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة فقط، ويريد الفريق الملكي الحصول على الثلاث نقاط، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر الروخيبلانكوس.

على الجانب الآخر يحتل أتلتيكو مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة ولكن من 10 لقاءات، ويأمل الروخيبلانكوس تحقيق الفوز، من أجل الابتعاد أكثر بالصدارة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة (11مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الماضي من الليغا كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز اللوس بلانكوس بهدف مقابل لا شيء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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