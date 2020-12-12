إجراءات مشددة في السليمانية بعد ليلة أكثر هدوءاً من سابقاتها.. وإدارة المحافظة تصدر قراراً بشأن الحظر

2020/12/12 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

موقف التظاهرات في السليمانية:

لم تشهد السليمانية تظاهرات ليلية فيما لم يسقط شهداء يوم أمس.

تم تمديد حظر التنقل بين مركز المدينة والأقضية والإدارات المستقلة.

اللجنة الأمنية العليا فرض إجراءات مشددة على التظاهرات غير المرخصة مع وجود انتشار أمني كبير في مداخل ومخارج المحافظة وفي الشوارع الرئيسية.

الوضع داخل المدينة والأقضية طبيعي ولا وجود لتظاهرات هذا اليوم.

استمرار إضراب دوائر الدولة في السليمانية.

استمرار قطع التيار الكهربائي عن قضاء سيد صادق مع إرسال قوة عسكرية من البيشمركة للسيطرة على الوضع بعد غياب الحكومة عن القضاء لمدة يومين.

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