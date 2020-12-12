بهاء الأعرجي يؤكد عدم وجود اتفاق سياسي على موعد الانتخابات المبكرة .. والبعض يخطط للعمل لتغيير نتائجها من الان

2020/12/12 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية على موعد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، فيما كشف عن تخطيط بعض الجهات للعمل لتغيير نتائجها من الآن.وقال الأعرجي في تغريدة له: "تُناقش غالبية الكتل موعد الانتخابات المبكرة من دون اتفاق عليها ولكن لا أحد منها يعمل على توفير مستلزماتها أو يسعى لمناقشة ما يضمن نزاهتها، وهذا دليلٌ على عدم جدية البعض منها بإجرائها".وختم تغريدته "أما البعض الآخر فيُخطط للعمل لتغيير نتائجها!"./انتهى9

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