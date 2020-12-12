عمليات البصرة.. اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة

2020/12/12 | 11:01 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، تمكن القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات من إلقاء القبض على 13 من المطلوبين للقضاء، وفق مذكرات إلقاء القبض، فضلاً عن مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.

ولفت مدنف في بيان، السبت، إلى أن المحور الجنوبي من العمليات تمكن من اعتقال 12 مطلوباً حسب مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة، مؤكداً أن "العمليات تسير حسبما رسم لها ضمن قواطع العمليات"، وفق شبكة "رووداو".

يشار إلى أن قيادة عمليات البصرة كانت قد أفادت في وقت سابق السبت أن "العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي والثاني المحور الجنوبي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أكدت في بيان أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت قد أعلنت في 5 سبتمبر 2020 انطلاق عملية أمنية كبيرة للتفتيش في محافظة البصرة.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

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