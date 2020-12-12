وفد عراقي يوقع عددا من الاتفاقيات مع الجانب المصري

2020/12/12 | 11:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الوفد الوزاري العراقي في القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا في مجلس الوزراء المصري يتضمن توقيع عددا من الاتفاقيات التي توصل اليها الجانبان العراقي وا...

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