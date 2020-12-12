أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعًا جديدًا في الاسواق العراقية

2020/12/12 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازالت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية تسجل صعودًا غير مفهومًا، وتنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار الصرف في مختلفة الاسواق العراقية لهذا اليوم السبت 12 كانون الاول 2020

الكفاح

127,050

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 126,500

بيع 127,500

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البصرة / بورصة

127,000

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السليمانية

126,900

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الموصل / جملة

127,000

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النجف / بورصة

127,200

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