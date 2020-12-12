الجبوري: إعمار نينوى يحتاج إلى 7 مليارات دولار

2020/12/12 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، ان التخصيصات اللازمة لإعمار المحافظة على الوجه الامثل تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.وقال محافظ نينوى، في تصريح صحفي، إنّ “الخبراء قدروا قيمة الدمار الذي تسببت به عصابات داعش الارهابية خلال سيطرتها على المحافظة بـ 15 مليار دولار، ما يتطلب الكثير من التعاون على المستوى المحلي والدولي …

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