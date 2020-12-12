أونا أويل من جديد.. برلماني يدعو إلى فتح “الملف المشؤوم”

2020/12/12 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز دعا النائب المستقل باسم خشان، الجمعة، الى فتح قضية اونا اويل التي اثارت الراي العام الدولي لسنوات.وقال خشان في تصريح صحفي، إن ” دول استراليا وبريطانيا وموناكو وغيرها اتخذت السلطات القضائية فيها سلسلة اجراءات محاكمات واصدرت قرارات بالسجن للعديد من مسؤولي مايعرف بقضية اونا اويل والتي تورطوا بتقديم رشى لمسؤولين عراقيين …

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