نائب مغربي يفتح النار على الملك محمد السادس بعد قرار التطبيع مع إسرائيل

2020/12/12 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز هاجم النائب في البرلمان المغربي أبي زيد المقرئ الإدريسي، قرار العاهل، محمد السادس، بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتساءل المقرئ في تدوينة، تابعها “النور نيوز” ما نفع عرفات اعتراف 100 دولة به دفعة واحدة ، فور انتهائه من خطابه التاريخي، بمقر الأمم المتحدة بجنيف سنة 1988، فيما أشار إلى أن تجربة الجزائر …

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