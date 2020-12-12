2020/12/12 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : إستمرار إنخفاض الوفيات والإصابات بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 1347 إصابة بفايروس كورونا و تماثل 1930 مصاباً للشفاء ، وبواقع وفيات 23 حالة ، جراء مضاعفات الفايروس.واشار الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة اجرت فحصا لنحو 33350 حالة ، حيث رصدت 1347 […]

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