2020/12/12 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستحضار قصص الصمود وإصطفاف الشعب للذود عن البلاد العراقيون يستذكرون النصر على داعش ويدعون إلى إعمار المدن المحرّرة بغداد – الزمان استذكر العراقيون الخميس، الذكرى الثالثة لمعارك النصر على داعش وهزيمته، ودعوا الى الحفاظ على مكتسبات النصر، وفاء للتضحيات التي اريقت دماءها في طريق التحرير وسط مطالبة المعنية بالشروع في اعمار المدن المحررة ، فيما […]

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