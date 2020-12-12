2020/12/12 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تأثر العراق بمنخفض جوي يتتسبب بهطول الامطار والثلوج.وقال رئيس منبئين جويين أقدم في الهيئة محمود عبد اللطيف في بيان تلقته (الزمان) امس (بعد أن تتأثر بلاد الشام بأمطار غزيرة وثلوج هذه الأيام […]

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